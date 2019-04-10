СКР и ФСБ проводят обыски в Главном управлении МВД по Воронежской области

10.04.19 14:25

© РИА Новости. Евгений Биятов

10 апреля. Interfax-Russia.ru - сотрудники следственного управления СКР по Воронежской области и регионального управления ФСБ проводят следственные действия в ГУ МВД по региону по делу о служебном подлоге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СУ СКР.

"Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по Воронежской области проводится комплекс мероприятий, в том числе обыски, в рамках возбужденного уголовного дела по ч.1 ст. 292 УК РФ по факту служебного подлога неустановленными сотрудниками ГУ МВД по Воронежской области", - сообщил собеседник агентства.

По данным полиции, в настоящее время никто из сотрудников управления не задержан.

"Все сотрудники работают на месте, никто не задержан", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным местных СМИ, речь может идти о махинациях с ордерами, по которым назначаются государственные защитники.