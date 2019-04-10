Минпромторг поддерживает запрет на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года

10.04.19 14:27

© РИА Новости. Александр Кряжев

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Минпромторг РФ готов согласовать законопроект Минздрава о повышении возрастного порога для покупки крепкого алкоголя.

"Я думаю, что все те меры, которые Минздрав сегодня реализовывает, по снижению потребления алкоголя, они должны носить взвешенный характер - в данном, случае, наверное, это было бы целесообразно. Если эта инициатива поступит к нам в министерство на согласование, мы ее согласуем", - сказал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам "правительственного часа" в Совете Федерации.

Ранее Минздрав подготовил законопроект о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции для людей младше 21 года. Документ был в марте опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят внедрить запрет продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5 процента объема лицам, не достигшим возраста 21 года", - говорится в законопроекте.

Ожидается, что в случае принятия законопроект вступит в силу в январе следующего года.

В настоящее время разрешено продавать алкоголь лицам старше 18 лет, то есть совершеннолетним.