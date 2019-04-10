Ростуризм обещает работать над доступностью Арктики, но не в ущерб экологии

10.04.19 14:29

© РИА Новости. Вера Костамо

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Туризм в российской Арктике необходимо развивать, но без ущерба экологии региона, убеждена глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Нам нужно наращивать интерес к Арктике, наращивать туристические потоки в этом направлении, но важно соблюсти баланс между эффективным туризмом с точки зрения экономики и стремлением не нарушить экологию региона, её уникальную экосистему", - сказала З.Догузова журналистам после панельной сессии на пятом Международном форуме "Арктика - территория диалога" в Санкт-Петербурге в среду.

Выступая на форуме, З.Догузова отметила, что арктический туризм в России сегодня сдерживается жесткими правилами захода судов в порты, недостаточно развитой прибрежной инфраструктурой. Она подчеркнула, что Ростуризм намерен для развития туризма в Арктике активно привлекать бизнес, взаимодействовать с международными круизными компаниями, работать над снятием формальностей при заходе судов в порты.