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10.04.19 14:29
Ростуризм обещает работать над доступностью Арктики, но не в ущерб экологии
"Нам нужно наращивать интерес к Арктике, наращивать туристические потоки в этом направлении, но важно соблюсти баланс между эффективным туризмом с точки зрения экономики и стремлением не нарушить экологию региона, её уникальную экосистему", - сказала З.Догузова журналистам после панельной сессии на пятом Международном форуме "Арктика - территория диалога" в Санкт-Петербурге в среду.
Выступая на форуме, З.Догузова отметила, что арктический туризм в России сегодня сдерживается жесткими правилами захода судов в порты, недостаточно развитой прибрежной инфраструктурой. Она подчеркнула, что Ростуризм намерен для развития туризма в Арктике активно привлекать бизнес, взаимодействовать с международными круизными компаниями, работать над снятием формальностей при заходе судов в порты.
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