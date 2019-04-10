Банки РФ смогут не ухудшать качество кредитов заемщиков с "ипотечными каникулами"

10.04.19 14:31

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Банки смогут принять решение не ухудшать оценку качества обслуживания кредита заемщика, который воспользовался "ипотечными каникулами", следует из проекта указания ЦБ РФ.

Изменения планируется внести в положение "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности". Оценка категории качества влияет на объем резервов, которые формирует банк по конкретной ссуде.

В начале апреля глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что "ипотечные каникулы" не должны фиксироваться в кредитных историях как просрочка.

Как сообщалось, 21 марта Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о предоставлении гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "ипотечных каникул" сроком на полгода.

Согласно принятому в первом чтении документу, заемщик вправе в любой момент в течение времени действия ипотечного договора обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более 6 месяцев. В течение этого периода заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их. Под "ипотечные каникулы" могут подпасть договоры, отвечающие трем условиям: ранее положения ипотечного договора не изменялись по требованию заемщика, предметом ипотеки является единственное жилое помещение заемщика, заемщик находится в трудной жизненной ситуации.