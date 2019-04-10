Количество техники на параде Победы в Туле увеличат на 20 единиц

10.04.19 14:42

© РИА Новости. Андрей Варенков

10 апреля. Interfax-Russia.ru - В городе-герое Туле в военном параде в День Победы примут участие более 70 единиц военной техники, среди которых образцы вооружения предприятий оборонно-промышленного комплекса региона, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Механизированная колонна в этом году будет расширена на 20 единиц техники. Наряду с боевыми машинами предприятий оборонно-промышленного комплекса региона по главной площади города пройдет техника Сил специальных операций. Прорабатывается вопрос об участии в параде пилотажной группы "Русские витязи", - говорится в сообщении.

В параде также примут участие порядка 1,2 тыс. человек. В пешей колонне традиционно пройдут военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, сотрудники МЧС, судебные приставы, тульские суворовцы и кадеты, юнармейцы, участники военно-патриотических объединений.

Репетиции парада уже проходят на военном аэродроме в Клоково. Всего пройдет 12 репетиций, пять из них - на площади Ленина. Генеральная репетиция состоится 5 мая.

"Губернатор Алексей Дюмин поручил ответственно подойти к подготовке мероприятий в честь Дня Победы. Глава региона также отметил, что необходимо уже сейчас начать подготовку к празднованию 75-летия Победы, которое состоится в следующем году", - подчеркнули в пресс-службе.

Почти 500 тыс. жителей Тульской области участвовали в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны, около 89 тыс. из них погибли, свыше 90 тыс. пропали без вести, более 3 тыс. умерли в немецких концлагерях. Свыше 170 тыс. жителей Тулы и области были награждены орденами и медалями. 266 туляков удостоены высокого звания Героя Советского Союза, среди них четверо - дважды герои. 42 воина-туляка стали полными кавалерами солдатского ордена Славы.

За мужество и героизм Туле в декабре 1976 года было присвоено почетное звание "Город-герой".