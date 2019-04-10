Вопрос о сенаторском статусе Рауфа Арашукова решится в мае

10.04.19 15:09

© РИА Новости. Владимир Песня

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации в мае примет решение, лишать ли Рауфа Арашукова полномочий из-за не сданной в срок декларации, сообщил председатель комиссии верхней палаты по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов, вице-спикер Юрий Воробьев.

"По закону это очень строгая норма. Если член Совета Федерации или депутат Госдумы не сдал своевременно сведения о доходах - до 1 апреля, он лишается статуса. Но это решение может осуществляться только на пленарном заседании Совета Федерации. Наша комиссия должна подготовить это решение и доложить пленарному заседанию все обстоятельства дела", - сказал Ю.Воробьев.

Сроки подготовки комиссией рекомендаций палате по этому вопросу зависят от того, как быстро специально созданная рабочая группа получит объяснения Р.Арашукова и проведет анализ ситуации и всех документов. "Но я думаю, что это будет уже в мае", - сказал Ю.Воробьев.

Совет Федерации, по его мнению, будет принимать решение также в мае.

Вице-спикер сообщил, что направил письмо Р.Арашукову с просьбой разъяснить, почему тот не представил декларацию в срок.

Говоря о том, может ли ответ Р.Арашукова повлиять на решение о его статусе, сенатор сказал: "Все документы, которые будут в нашем распоряжении, будут рассмотрены комиссией, его ответ в том числе".

На вопрос, допускает ли он сохранение статуса сенатора за Р.Арашуковым, если комиссия признает уважительными причины непредставления декларации, Ю.Воробьев ответил: "Не знаю, какие это могут быть причины. Я знаю, что таких причин быть не может, но мы обязательно выслушаем его".

Басманный суд 12 марта по ходатайству следствия временно отстранил Р.Арашукова от должности члена Совета Федерации, где он представляет Карачаево-Черкесию. Р.Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ). Он был задержан на заседании Совета Федерации 30 января, и в тот же день с санкции Басманного суда заключен под арест.

Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства А.Жукова - депутата горсовета Черкесска Руслана Карданова.

Кроме того, следствие полагает, что Р.Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом - советником генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Раулем Арашуковым, которому инкриминируется организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и который также арестован.

По версии следствия, Р.Арашуков-старший создал ОПС в целях махинаций с газом ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило его более чем на 30 млрд рублей.

Арашуковы не признают вину. Отстраненный сенатор заявлял, что считает свое дело политическим заказом.

Всего в рамках "дела Арашуковых" к настоящему времени арестованы девять человек - топ-менеджеров газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа.