Обработку от клещей в парках Подмосковья начнут 15 апреля

10.04.19 15:14

© РИА Новости. Денис Абрамов

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Деревья и газоны в подмосковных парках начнут обрабатывать от клещей со второй половины апреля, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

"В парках Московской области начинается профилактическая обработка деревьев и газонов специальными средствами акарицидного действия", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

В пресс-службе ведомства уточняют, что обработка начнётся с 15 апреля и завершится в середине мая, будут использованы разрешенные для применения быстроразрушающиеся в окружающей среде акарициды.

В эпидемический сезон 2018 года медицинскими организациями Московской области было зарегистрировано более 19 тыс. случаев присасывания клещей, что на 9% больше, чем в 2017 году.