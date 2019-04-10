Два экс-прокурора получили по 3 года колонии за покушение на мошенничество в Севастополе

10.04.19 15:16

© РИА Новости. Виталий Белоусов

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Гагаринский районный суд Севастополя признал двоих бывших сотрудников городской прокуратуры виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения, сообщила пресс-служба судебной инстанции в среду.

Бывший старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей получил три года колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей. После отбытия основного наказания ему в течение двух лет запрещено осуществлять функции представителя власти, подсудимый также лишен классного чина.

Второй фигурант дела - экс-прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы - приговорен к трем годам колонии и штрафу в 700 тыс. рублей.

Еще один фигурант - посредник - получил два с половиной года колонии общего режима.

По информации суда, сотрудники надзорного ведомства в 2018 году предложили своему знакомому предпринимателю выступить посредником в мошеннической схеме.

Через него до бизнесмена, который "победил в конкурсе на право заключения договора о благоустройстве пляжа "Парк Победы", была доведена информация, что сотрудники прокуратуры за 2 млн рублей не станут пользоваться своими служебными полномочиями и признавать контракт незаконным".

"На самом деле (прокуроры - ИФ) не имели полномочий оказать влияние на результаты проведенного конкурса", - говорится в пресс-релизе.

Предприниматель обратился в органы ФСБ России в Севастополе. Передача денег посреднику, а затем - прокурорам проходила под контролем спецслужбы. Преступление не было доведено до конца, так как их задержали.

"В суде фигуранты дела полностью согласились с предъявленным обвинением и ходатайствовали о его рассмотрении в особом (упрощенном) порядке, что, согласно законодательству, снижает размер наказания на треть", - уточнила пресс-служба райсуда.