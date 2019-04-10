Бывшего сенатора Василия Лихачева похоронили в Казани

10.04.19 15:21

© РИА Новости. Владимир Федоренко

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Казанская общественность простилась с председателем Государственного Совета республики первого созыва, политиком и дипломатом Василием Лихачевым, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Утром в среду в здании Татарской государственной филармонии имени Г.Тукая прошла гражданская панихида. Попрощаться с известным общественным деятелем пришли сотни жителей Казани, многие из которых работали или учились вместе с В.Лихачевым.

Открыл траурную церемонию заместитель премьер-министра республики Василь Шайхразиев. Он, в частности, подчеркнул, что политик внес неоценимый личный вклад в становление современной государственности республики. Возглавляя Государственный Совет республики, В.Лихачев многое сделал для усиления роли и повышения авторитета парламента.

От имени депутатов парламента республики соболезнование родным и близким выразил заместитель председателя Государственного Совета Юрий Камалтынов.

Он отметил, что В.Лихачев возглавил парламент республики в непростое время, требующего учета разных мнений. Именно в этот период был разработан механизм работы согласительных комиссий, правовые основы функционирования Конституционного суда, института Уполномоченного по правам человека.

В свою очередь избранный от Татарстана член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов сказал, что В.Лихачев был одним из ярких политиков федерального масштаба.

"Безусловно, он много сделал для Татарстана. Наверное, если бы не он, не та команда, которая была рядом с первым президентом Минтимером Шаймиевым, республика была бы сегодня другой. Они заложили тот фундамент, который сегодня делает Татарстан одним из лидеров РФ", - добавил он.

В.Лихачева похоронили на Арском кладбище Казани.

Сердце политика остановилось 8 апреля на 68-м году жизни. Он скончался от тяжелой продолжительной болезни.