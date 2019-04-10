Более 1,3 млн кв. м сухой травы сгорело в Башкирии за пять дней

10.04.19 15:24

© РИА Новости. Александр Алпаткин

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 100 возгораний сухой травы зафиксировано в Башкирии с 5 по 10 апреля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в среду.

"За последние пять дней апреля в республике зарегистрировано 107 случаев горения сухой травянистой растительности, общая площадь горения составила более 1,3 млн кв. м", - говорится в сообщении.

Рост количества возгораний сухой травы в ведомстве связывают с сухой погодой на территории региона.

Сотрудник пресс-службы регионального МЧС уточнил "Интерфаксу", что за прошедшие выходные произошло 75 природных пожаров из 107. За тот же период 2018 года в Башкирии не было зарегистрировано ни одного возгорания сухой травы.

Основная причина природных пожаров - поджог травы, оставленные окурки, непотушенные костры.