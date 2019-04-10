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10.04.19 15:27
Росалкоголь обнаружил на Ставрополье миллионы бутылок нелегального пива
Как говорится в сообщении Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, 9 апреля представители межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО провели контрольные мероприятия на территории Ставропольского края. Ранее в ходе анализа данных ЕГАИС были установлены нарушения учета сведений об обороте пива и пивных напитков ООО "Став Бир Хаус".
При проведении обследований заявленного места осуществления деятельности выяснилось, что по данному адресу организация отсутствует.
По результатам проверки в системе ЕГАИС было заблокировано к реализации более 6,8 млн бутылок пива и пивных напитков различных наименований.
Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по СКФО проводится административное расследование.
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