Росалкоголь обнаружил на Ставрополье миллионы бутылок нелегального пива

10.04.19 15:27

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Росалкогольрегулирование при поддержке силовых структур обнаружило большое количество нелегальной алкогольной продукции в Ставропольском крае.

Как говорится в сообщении Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, 9 апреля представители межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО провели контрольные мероприятия на территории Ставропольского края. Ранее в ходе анализа данных ЕГАИС были установлены нарушения учета сведений об обороте пива и пивных напитков ООО "Став Бир Хаус".

При проведении обследований заявленного места осуществления деятельности выяснилось, что по данному адресу организация отсутствует.

По результатам проверки в системе ЕГАИС было заблокировано к реализации более 6,8 млн бутылок пива и пивных напитков различных наименований.

Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по СКФО проводится административное расследование.