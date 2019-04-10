В Большом Меншиковском дворце Ораниенбаума воссоздали живопись Церковного павильона

10.04.19 15:33

© РИА Новости. Алексей Даничев

10 апреля. Interfax-Russia.ru - В Ораниенбауме завершено воссоздание живописи Церковного павильона Большого Меншиковского дворца, сообщает пресс-служба ГМЗ "Петергоф".

В рамках последнего пятого этапа воссозданы иконы верхнего яруса - семь образов Страстей Христовых. Они займут свои исторические места в интерьере.

В архивах сохранились немногочисленные фотографии, запечатлевшие фрагменты живописного убранства интерьера храма до его уничтожения в 1939 года. Эти материалы, а также иконографические и стилистические аналоги XVIII века позволили в наше время поставить такую задачу, как воссоздание утраченной живописи иконостаса и 39 стенных картин.

Научные материалы к воссозданию подготовлены ведущим специалистом по изучению объектов культурного наследия ГМЗ "Петергоф" М.Павловой. Над воссозданием живописного убранства работали в 2015-2018 годы художники Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им.Репина под руководством Ю.Боброва.

В ходе анализа исторических фотографий живописи Церковного павильона было установлено, что оригинальные композиции четвертого и пятого ярусов, созданные в 1759 году по заказу великого князя Петра Федоровича "живописного и финифтяного дела" мастером А.Алмазниковым, имели конкретный иконографический прототип.

"Это гравированные изображения из лицевых Библий, ввозимых из Западной Европы. Опора на данный прототип, а также привлечение широкого круга западноевропейских графических и живописных аналогов XVI-XVIII веков, позволили реставраторам максимально точно воссоздать иконографию и стилистику сложных сюжетных композиций верхних двух ярусов, детали которых практически не читались на исторических фотографиях", - говорится в сообщении.

Ораниенбаумская придворная церковь, занимающая башенный павильон Большого Меншиковского дворца, построена по приказу первого владельца Ораниенбаума князя А.Меншикова и освящена во имя Святого великомученика и целителя Пантелеймона 3 сентября 1727 года.

Первоначальная отделка интерьера включала хоры с резными балюстрадами, богатую утварь и хрустальное паникадило. Купол и верхний ярус стен были расписаны "живописным письмом". Главное украшение интерьера - золоченый и серебреный иконостас - создавался в московской мастерской Ивана Зарудного по образцу западноевропейских барочных алтарей.

Стены храма были украшены лепными гирляндами, рокайлями, головками херувимов, выполненными по проекту Антонио Ринальди. Лепной декор служил обрамлением для 39 картин, расположенных на стенах в несколько ярусов.

Со времени закрытия церкви в 1930-е годы здесь находились мастерские Гидрографического отдела Балтийского флота. Убранство летней церкви св. Пантелеймона и ее зимнего придела Св. равноапостольных Константина и Елены было демонтировано.