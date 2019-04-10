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10.04.19 15:41

В Москве появятся креативные технопарки

© РИА Новости. Евгений Биятов
10 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Москвы проработают возможность предоставления льгот и преференций пространствам креативной индустрии, чтобы поддержать их дальнейший рост и развитие; для этого пространства планируется наделить статусом креативных технопарков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня креативные индустрии являются драйвером развития многих крупных городов мира, и Москва - не исключение. В креативном бизнесе - от дизайна до разработки компьютерных игр - работают свыше 500 тысяч москвичей, темпы роста многих отраслей креативной индустрии достигают 20% в год", - сказал С.Собянин в среду во время посещения центра дизайна "Artplay" ("Артплей").

Сегодня к креативным индустриям относят такие отрасли экономики как производство ювелирных изделий, полиграфия, издательская деятельность, кино, теле- и радиовещание, IT и разработка программного обеспечения, производство музыкальных инструментов, архитектура и проектирование, дизайн, фотография, творческое образование, пояснил мэр.

Он отметил, что Москва является крупнейшим российским и значимым глобальным центром развития креативных индустрий. В городе действуют порядка 153 тыс. "креативных" фирм, в которых трудятся почти 500 тыс. человек - 14% занятых в сфере креативных индустрий России.

"За последние годы такие площадки как "Artplay" выросли из стартапов в крупные креативные пространства, где работают сотни компаний. Более того, они стали новыми культурными центрами на карте Москвы, притягивающими тысячи людей, поэтому сегодня мы рассматриваем варианты предоставления льгот и преференций пространствам креативной индустрии, чтобы поддержать их дальнейший рост и развитие", - сказал С.Собянин.

В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что правительство Москвы приступило к проработке системы поддержки креативных индустрий. "За образец планируется взять хорошо зарекомендовавшую себя систему поддержки инновационного производства. Предполагается, что в рамках новой системы творческие пространства, наподобие "Artplay", получат статус креативных технопарков и соответствующие льготы, субсидии и иные меры поддержки", - отметили в пресс-службе.

Предполагается, что предоставление мер поддержки креативным индустриям позволит привлечь дополнительные инвестиции в проекты модернизации существующих и создание новых творческих пространств.

С.Собянин в среду в центр дизайна "Artplay" встретился с руководителями творческих пространств.

Как и в других городах мира, естественными местами концентрации креативной индустрии в Москве стали творческие пространства, как правило, расположенные в цехах бывших заводов и фабрик. Первое такое пространство - центр дизайна "Artplay" - было создано в Москве в 2003 году. С 2008 года он размещается в цехах бывшего завода "Манометр" на улице Нижняя Сыромятническая. Традиционной специализаций этого пространства являются архитектура, дизайн, искусство.

Помимо "Artplay", в Москве действует еще несколько известных креативных пространств: центр творческих индустрий "Фабрика", центр современного искусства "Винзавод", дизайн-завод "Флакон", лофт-квартал "Даниловская мануфактура".

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