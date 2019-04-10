Власти Югры в 2019г планируют подключить к интернету более 50 стойбищ

10.04.19 15:52

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2019 году планирует подключить к интернету 54 территории традиционного проживания коренных народов, заявила губернатор региона Наталья Комарова в среду на международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

По словам Н.Комаровой, которые приводятся в сообщении окружного департамента общественных связей, всего доступ к спутниковому интернету получат 830 человек.

Глава Югры также сообщила, что подключение к интернету отдаленных территорий проходит в округе в рамках проекта "IT-стойбище", который должен обеспечить доступ коренных народов к электронным государственным услугам.

Первое в Югре "IT-стойбище" было открыто в сентябре 2018 года на территории природного парка Нумто, где на одном из стойбищ установили оборудование, обеспечивающее спутниковый широкополосный доступ в интернет.

Н.Комарова считает, что проект "IT-стойбище" может быть распространен и на другие территории.