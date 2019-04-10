|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
10.04.19 15:52
Власти Югры в 2019г планируют подключить к интернету более 50 стойбищ
По словам Н.Комаровой, которые приводятся в сообщении окружного департамента общественных связей, всего доступ к спутниковому интернету получат 830 человек.
Глава Югры также сообщила, что подключение к интернету отдаленных территорий проходит в округе в рамках проекта "IT-стойбище", который должен обеспечить доступ коренных народов к электронным государственным услугам.
Первое в Югре "IT-стойбище" было открыто в сентябре 2018 года на территории природного парка Нумто, где на одном из стойбищ установили оборудование, обеспечивающее спутниковый широкополосный доступ в интернет.
Н.Комарова считает, что проект "IT-стойбище" может быть распространен и на другие территории.
|
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket