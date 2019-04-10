Гидрометцентр дал московским автомобилистам отмашку менять резину

10.04.19 16:02

© РИА Новости. Константин Чалабов

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Гидрометцентр Росси рекомендует жителям Москвы заменить зимнюю резину на летнюю, если длинных поездок за город ночью не планируется; в северной столице пока "переобуваться" рано.

"В принципе, да. В Москве уже можно менять. В конце этой недели температура еще будет близка к нулевым отметкам (в ночные часы - ИФ), но все-таки уже день продолжительный. Если люди живут дневной жизнью, а не ночной, то температура, в общем, уже вполне нормальная - выше пяти градусов", - сказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жителям Подмосковья, по словам метеоролога, тоже можно заняться заменой колес, но при одном условии - если не приходится вечером и утром ездить по лесным дорогам, где пока лежит снег.

"Там холодно, и сцепление с дорогой плохое - даже если там асфальт. Нужно иметь ввиду, кто где находится", - отметил собеседник агентства.

В Санкт-Петербурге, добавил он, с заменой резины стоит повременить.

"В Питере - ну вот я еще бы дней пять подождал. В Санкт-Петербурге сейчас 3-4 градуса, в отличие от Москвы", - сказал Р.Вильфанд.

Он напомнил, что свойства летней автомобильной резины таковы, что при низкой температуре ухудшается ее эластичность и, как следствие, сцепление с дорожным покрытием. Именно поэтому специалисты рекомендуют "переобуваться" не сразу после схода снега, а когда среднесуточная температура превысит +5 градусов.