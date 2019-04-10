Власти Севастополя выступили в поддержку идеи о создании музея в память о крупнейшем сражении Крымской войны

10.04.19 16:18

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Балаклавское сражение 1854 года - одно из самых известных событий Первой обороны Севастополя в период Крымской войны - может стать темой нового музейного объекта, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" исполняющий обязанности заместителя губернатора города Иван Кусов.

"Балаклавское сражение - действительно, важное событие, с международным ореолом. Отметить его и привлечь тем самым сюда туристов, в том числе западных, - очень хороший проект", - сказал он.

Как уточнил И.Кусов, пока есть только идея, которая обсуждается на различных площадках, в том числе она будет озвучена на Ялтинском международном экономическом форуме 17-21 апреля. В качестве возможного места размещения музейного объекта предлагается Балаклава, где будет создан международный центр туризма с яхтенной мариной, в том числе на средства федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2022 года.

"В рамках туристического кластера можно предусмотреть такой объект. Есть энтузиасты, желающие, историки, архитекторы, которые свои наработки в этой части представляли", - добавил и.о. замгубернатора, назвав проект инвестиционным.

В этом году исполняется 165 лет с начала Крымской войны, напомнил собеседник агентства. "Самое известное во всем мире событие Крымской войны - это Балаклавское сражение (...) Событие, вошедшее во все учебники истории Европы", - отметил он.

Событиям Крымской войны 1853-1856 гг. между Российской империей и коалицией в составе Франции, Англии, Османской империи и Сардинского королевства (Италии) посвящена панорама "Оборона Севастополя 1854 - 1855 гг.", которая является самым посещаемым музеем города. Полотно было написано к 50-летию этих событий, художник-панорамист Франц Рубо лично посещал места боев, а сюжетом выбрал день отражения штурма Малахова кургана 6 июня 1855 года.