Тринадцать сочинских пляжей претендуют на получение "Голубого флага"

10.04.19 16:45

© РИА Новости. Владимир Астапкович

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Количество сочинских пляжей, претендующих на награду международной общественной экологической организации "Голубой флаг", в этом году увеличилось более чем вдвое, сообщил журналистам начальник управления курортов и рекреационных ресурсов горадминистрации Сергей Доморат.

По его словам, зафиксировано 13 пляжей-претендентов на "Голубой флаг". В их числе - детский пляж "Чайка", пляжи "Приморский", "Ривьера", "Взморье", "Камелия", "Приморский-1", "Мориса Тореза", пляжи санаториев "Заполярье", "Юг", отелей "Бархатные сезоны" и "Radisson Paradise", курорта "Роза Хутор", а также пляжная территория в районе турбазы "Чайка".

С.Доморат отметил, что в 2018 году на награду международной общественной экологической организации претендовали шесть пляжных территорий Сочи, все они в итоге получили "Голубой флаг".

Претенденты должны соответствовать трем десяткам параметров: экология, безопасность, доступность и др., сказал глава управления.

""Голубой флаг" - престижная международная награда. И дается она только на один сезон. Каждый год ее нужно подтверждать", - напомнил С.Доморат.

"Уверен, проблем по выдаче сертификатов не будет", - подчеркнул он.

В свою очередь, заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Сочи Владимир Ефимчук отметил, что одним из критериев оценки пляжей на получение "Голубого флага" является чистота морской воды.

"По результатам лабораторных исследований, у нас море чистое. Все показатели в норме. В летний период отбор воды на анализ производится Роспотребнадзором раз в 10 дней, в зимний - раз в квартал. Всего за 2018 год было проведено около 2 тыс. отборов на санитарно-химические показатели и еще 2 тыс. - на микробиологические", - рассказал В.Ефимчук.

Он добавил, что чистоту морской воды проверяют и специалисты лаборатории МУП Сочи "Водоканал". Ежемесячно они выходят в открытое море, на места глубоководного выпуска очистных сооружений канализации. Пробы воды берутся с четырех точек: рядом с самим выпуском, затем на расстоянии 500 метров влево и вправо и для сравнения - из так называемой "чистой" зоны - на расстоянии 2 км от сточной трубы.