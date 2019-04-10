Половодье выше нормы ожидается на нескольких реках Югры

10.04.19 17:12

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Уровень воды на ряде рек Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период весеннего половодья ожидается выше среднегодовых норм, сообщил заместитель начальника окружного Гидрометцентра Юрий Семачков.

"По прогнозу, высшие уровни весеннего половодья ожидаются выше нормы на 0,6-0,7 метров", - сказал Ю.Семачков в среду на заседании окружной эвакуационной комиссии.

По его словам, в частности, превышение норм прогнозируется на Иртыше, Конде и Северной Сосьве. На остальных реках округа максимумы половодья будут в пределах среднегодовых норм.

По прогнозу Гидрометцентра ХМАО, вскрытие рек в регионе этой весной в связи с теплой погодой ожидается в начале мая, на три-восемь дней раньше средних многолетних значений.

"Высота подъема уровня воды будет зависеть от развития половодья в соседних с нами областях - Тюменской и Томской. Прохождение половодья будет определяться и характером весны, интенсивностью снеготаяния, и дополнительными осадками", - сказал Ю.Семачков.

При прохождении ледохода специалисты не исключают возникновения заторов на Иртыше в районе поселка Сибирского и на Северной Сосьве рядом с поселком Няксимволь.

"Там могут наблюдаться кратковременное, но резкое - до 2-3 метров - поднятие уровня воды. И это может повлиять на подтопление этих населенных пунктов", - добавил Ю.Семачков.

В ходе заседания комиссии также было отмечено, что в ХМАО сформирован реестр населенных пунктов, которые традиционно оказываются в зоне подтопления. В текущем году в него вошло 46 поселений.