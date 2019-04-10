Центр сайентологии горел в Подмосковье

10.04.19 17:40

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Пожарные остановили распространение огня в Центре сайентологии в подмосковном городе Лосино-Петровский, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка МЧС.

"В 17.00 возгорание локализовано на площади 420 квадратных метров", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, пострадавших нет, 40 человек самостоятельно эвакуировались из горящего здания.

Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что пожар возник около 16:30 в деревянном здании Центра сайентологии на улице Кирова в Лосино-Петровском. Пожару был присвоен второй повышенный номер сложности.

Дианетика и сайентология - религиозно-философское течение, было основано в начале 1950-х годов в США писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.

В марте 2017 года СМИ сообщали об обыске в Центре управления деятельности по распространению дианетики и саентологии в Лосино-Петровском.

Лосино-Петровский - город областного подчинения в Московской области России, в 24 км к северо-востоку от Москвы, на правом берегу реки Клязьмы, в месте впадения в неё реки Воря. Население - порядка 25 тыс. человек.