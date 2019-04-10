Прием заявок на распределение земли по программе "Ленинградский гектар" начинается в Ленобласти

10.04.19 17:44

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10 апреля. Interfax-Russia.ru - В Ленинградской области стартует прием заявок на распределение земельных участков по программе "Ленинградский гектар", сообщает пресс-служба правительства региона в среду.

Об этом на выездном совещании агропромышленного комплекса Ленобласти заявил губернатор Александр Дрозденко.

"Мы закончили всю подготовительную работу, разработан пакет документов, сформированы земельные участки, определено финансирование. С 15 апреля начинается прием заявок. Теперь дело за малым - выбрать лучшие проекты и раздать землю", - приводит пресс-служба слова А.Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что регион ждет амбициозных предпринимателей со всей страны, которые хотят реализовать свои интересные проекты. "Это придаст новый импульс развитию наших территорий", - добавил глава Ленобласти.

Предоставление права на заключение договора аренды земельных участков и выделение грантов проводится на конкурсной основе. Заявки на участие в отборе до 15 мая принимает комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

По информации пресс-службы, программа "Ленинградский гектар" реализуется в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. Участникам программы предоставляется до 10 га земли и грант до 3 млн рублей. Уже сформировано 11 земельных участков площадью от 1,5 до 10 га каждый, общей площадью - 59 га. Всего в программе планируется задействовать до 14 тыс. га земли. В бюджете региона 2019 года на реализацию "Ленинградского гектара" заложено 60 млн рублей.

"Ленинградский гектар" был инициирован губернатором области в начале 2018 года.