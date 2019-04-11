Текслер предупредил глав муниципалитетов о персональной ответственности за неготовность к пожарам

11.04.19 11:25

© РИА Новости. Александр Кондратюк

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов и региональному управлению лесами принять срочные меры к предотвращению сезонных лесных пожаров.

Вопрос пожарной безопасности обсуждался на областном совещании с главами территорий в четверг в связи с началом в регионе пожароопасного сезона.

"Люди поджигают траву, как будто не понимают, что это проблема. Я буду спрашивать со всех руководителей. Лично займитесь этими вопросом, дойдите до каждого человека, кто потенциально может это сделать (спровоцировать природный пожар). Наказание будет неизбежным!" - сказал А.Текслер.

Он также поручил своему заместителю Олегу Климову срочно заняться проблемой передачи в ГУ лесами от МЧС неиспользуемого в настоящее время оборудования для слежения за возгораниями.

В частности, должны быть переданы 8 камер оперативного видеонаблюдения , установленных на вышках в Кунашакском районе.

В свою очередь руководитель ГУ лесами региона Сергей Лавров отметил, что по итогам прошлого года количество и площадь лесных пожаров выросла в три раза к 2017 году, огнем пройдено почти 28 тыс. гектаров лесной площади.

"Почти во всех случаях причиной стал человеческий фактор, в том числе поджоги сельхозпалов, переходящие на лес. На сегодняшний день в регионе порядка 600 тыс. гектаров заброшенных сельхозземель", - сказал С.Лавров.

По его информации, в прошлом году было привлечено к административной ответственности за несоблюдение противопожарных мер на таких землях порядка 700 человек, общая сумма штрафов составила 5,5 млн рублей.

Также он добавил, что в 2019-2021 годах планируется максимально обновить парк устаревшей спецтехники, используемой на тушении пожаров.

"Сейчас износ нашей техники 80%. В этом году мы попали в национальный проект, нам выделено на год более 100 млн рублей на приобретение новой техники. В 2019 году планируем закупить 50 спецмашин, а за три года практически полностью обновить парк", - сказал С.Лавров.

В свою очередь представитель областной прокуратуры предупредил глав, что надзорное ведомство будет настаивать на привлечении к уголовной ответственности в случае крупного ущерба или тяжелых последствий от лесных пожаров руководителей территорий, где были выявлены нарушения в ходе проверок.

"Будем давать уголовно-правовую оценку также действиям муниципальных глав и руководителей контролирующих органов. А при причинении вреда здоровью - требовать (для них) соответствующей меры пресечения", - сказал сотрудник прокуратуры.

По его информации, в 2018 году по фактам природных пожаров было возбуждено 45 уголовных дел.