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11.04.19 11:25
Текслер предупредил глав муниципалитетов о персональной ответственности за неготовность к пожарам
Вопрос пожарной безопасности обсуждался на областном совещании с главами территорий в четверг в связи с началом в регионе пожароопасного сезона.
"Люди поджигают траву, как будто не понимают, что это проблема. Я буду спрашивать со всех руководителей. Лично займитесь этими вопросом, дойдите до каждого человека, кто потенциально может это сделать (спровоцировать природный пожар). Наказание будет неизбежным!" - сказал А.Текслер.
Он также поручил своему заместителю Олегу Климову срочно заняться проблемой передачи в ГУ лесами от МЧС неиспользуемого в настоящее время оборудования для слежения за возгораниями.
В частности, должны быть переданы 8 камер оперативного видеонаблюдения , установленных на вышках в Кунашакском районе.
В свою очередь руководитель ГУ лесами региона Сергей Лавров отметил, что по итогам прошлого года количество и площадь лесных пожаров выросла в три раза к 2017 году, огнем пройдено почти 28 тыс. гектаров лесной площади.
"Почти во всех случаях причиной стал человеческий фактор, в том числе поджоги сельхозпалов, переходящие на лес. На сегодняшний день в регионе порядка 600 тыс. гектаров заброшенных сельхозземель", - сказал С.Лавров.
По его информации, в прошлом году было привлечено к административной ответственности за несоблюдение противопожарных мер на таких землях порядка 700 человек, общая сумма штрафов составила 5,5 млн рублей.
Также он добавил, что в 2019-2021 годах планируется максимально обновить парк устаревшей спецтехники, используемой на тушении пожаров.
"Сейчас износ нашей техники 80%. В этом году мы попали в национальный проект, нам выделено на год более 100 млн рублей на приобретение новой техники. В 2019 году планируем закупить 50 спецмашин, а за три года практически полностью обновить парк", - сказал С.Лавров.
В свою очередь представитель областной прокуратуры предупредил глав, что надзорное ведомство будет настаивать на привлечении к уголовной ответственности в случае крупного ущерба или тяжелых последствий от лесных пожаров руководителей территорий, где были выявлены нарушения в ходе проверок.
"Будем давать уголовно-правовую оценку также действиям муниципальных глав и руководителей контролирующих органов. А при причинении вреда здоровью - требовать (для них) соответствующей меры пресечения", - сказал сотрудник прокуратуры.
По его информации, в 2018 году по фактам природных пожаров было возбуждено 45 уголовных дел.
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