Россельхознадзор: до 24% произведённой в РФ молочной продукции - фальсификат

11.04.19 11:38

© РИА Новости. Владимир Астапкович

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Доля фальсификата произведённой в РФ молочной продукции достигает 24%, сообщил замруководителя Россельхознадзора Николай Власов на пресс-конференции в четверг в Москве

"По фальсификату ситуация остаётся неудовлетворительной. Мы исследуем десятки тысяч партий в торговой сети. За прошлый год показатель - 24% фальсифицированной продукции. Много это или мало? Если говорить о фасованной продукции, то, по экспертным оценкам, у нас ее выпускается 60 млрд упаковок в год. Их них почти 15 млрд фальсифицированы", - сказал он.

По его словам, "это большие масштабы, за которыми стоят большие деньги".

По данным Россельхознадзора, с учётом ввозимых в РФ молока и молочной продукции доля фальсификата на российском рынке приближается к 22%.

Как отметил Н.Власов, часть фальсифицированной продукции поступает в РФ из Белоруссии. "У нас с Белоруссией информационные системы интегрированы, и вся молочная продукция, которая легально входит в Россию из Белоруссии, как белорусская, так и продукция третьих стран, сопровождается электронным сертификатом, мы видим, куда она идёт", - сказал он. Проблемы возникают при транзите через территорию РФ в другие страны. Часть продукции, предназначенная, к примеру, для Казахстана, Азербайджана и других стран, не доезжает до места назначения и остаётся в России.

"За прошлый год объём такого ввоза вырос в четыре раза", - уточнил замруководителя Россельхознадзора.

Среди регионов, в которых наиболее высок уровень фальсификации молочной продукции в торговле, Н.Власов назвал Сахалинскую, Астраханскую, Мурманскую, Ленинградскую области. Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Камчатский, Забайкальский и Хабаровский края. На Сахалине, к примеру, Россельхознадзор отобрал в торговле 10 партий молочной продукции, и все они оказались фальсифицированными.

По данным Россельхознадзора, Сахалин лидирует и среди регионов, где больше всего встречается фальсификат в производстве. В число таких регионов также входят Астраханская, Челябинская, Новосибирская, Самарская области, Москва и область, Кабардино-Балкария, Красноярский край.

"Наша задача - снизить объём фальсифицированной продукции - она есть в любой стране - до приемлемого минимума, приемлемый минимум - для начала 0,5-0,25%. Насколько быстро это произойдёт, трудно сказать", - заявил он, добавив, что все равно "будут находиться обходные пути".