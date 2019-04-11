Ливни и шквалы ожидаются 11-12 апреля в Крыму

11.04.19 11:48

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Экстренное предупреждение распространили в Крыму на четверг и пятницу из-за прогнозируемого резкого ухудшения погоды: ливней и сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в четверг.

"Днем 11 и 12 апреля в Крыму ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении спасателей.

Спасатели просят жителей полуострова держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили под крупными деревьями.