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Севастопольский госуниверситет готовит экспедицию к месту крушения теплохода "Армения"

© РИА Новости. Алексей Даничев
11 апреля. Interfax-Russia.ru - Специалисты Севастопольского государственного университета (СевГУ) планируют найти и исследовать потопленный в годы Великой Отечественной войны теплоход "Армения", сообщила пресс-служба вуза.

"Археологическая экспедиция, в состав которой войдут специалисты Севастопольского госуниверситета, отравится на поиски теплохода "Армения", потопленного осенью 1941 года немецкой авиацией недалеко от Ялты. Его гибель унесла в пять раз больше жизней, чем гибель "Титаника", - отмечается в сообщении университета.

Локализация и обследование места гибели судна запланированы на май 2019 года.

"Район, где предположительно находится "Армения", имеет глубины свыше тысячи метров и будет обследован с применением мобильного гидролокационного комплекса. Идентификация объектов и подъем отдельных предметов будут производиться с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов", - рассказал директор Центра морских исследований и технологий СевГУ Дмитрий Татарков, слова которого приводятся в сообщении.

Cоглашение о проведении экспедиции подписали в Москве СевГУ, Фонд социально-культурных инициатив, Институт востоковедения РАН и международный детский центр "Артек".

Теплоход "Армения" в начале войны был переоборудован в санитарно-транспортное судно, в частности, на него нанесли красные кресты и подняли флаг Международного красного креста.

6 ноября 1941 года теплоход вышел из Севастополя, эвакуируя раненых, персонал нескольких госпиталей и жителей города, ночью 7 ноября зашел в Ялту, где взял еще несколько сотен человек и груз. Среди эвакуированных были сотрудники пионерлагеря "Артек" с семьями, часть партийного руководства Крыма. Точное количество людей на теплоходе неизвестно. Кроме того, на борту находились архивы, музейные коллекции и собрания.

7 ноября 1941 года теплоход "Армения" разбомбила фашистская авиация, жертвами катастрофы стали, по разным данным, от 7 до 10 тысяч человек.

До настоящего времени точное место гибели "Армении" остается неизвестным. Попытки обнаружить теплоход предпринимались неоднократно, но до сих оставались безуспешными.

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