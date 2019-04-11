Биатлонист Шипулин подал заявку на участие в праймериз "ЕР" по довыборам в ГД

11.04.19 12:10

© РИА Новости. Александр Натрускин

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Биатлонист Антон Шипулин подал документы для участия в предварительном голосовании по определению кандидата от партии "Единая Россия" на довыборах в Госдуму, сообщает пресс-служба Свердловского регионального отделения партии.

"Я уже заявлял ранее о своих намерениях участвовать в предварительном голосовании "Единой России". И вот, собрав все необходимые документы, написал заявление на участие", - приводятся в сообщении слова А.Шипулина.

Отмечается, что спортсмен оказался первым, кто подал документы для участия в праймериз.

"Окончательное решение о регистрации участника принимает региональный оргкомитет. Сроки рассмотрения документов, принятых от желающих участвовать в предварительном голосовании, составляют пять рабочих дней", - добавляется в пресс-релизе.

Как сообщалось, олимпийский чемпион по биатлону А.Шипулин объявил о намерении участвовать в предварительном голосовании по отбору кандидатов от "Единой Россия" на довыборах в Госдуму по Серовскому избирательному округу.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсуждал с А.Шипулиным возможность участия спортсмена в борьбе за место депутата Госдумы. Также сообщалось, что Госдума в январе 2019 года досрочно прекратила полномочия депутата-"единоросса" Сергея Бидонько в связи с назначением его заместителем губернатора Свердловской области. С.Бидонько был избран в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу.