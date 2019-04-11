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Участники воздушной части московского парада Победы провели вторую тренировку

© РИА Новости. Александр Вильф
11 апреля. Interfax-Russia.ru - Линейка авиационной техники, состоящая из 18 вертолетов и 56 самолетов, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, будет представлена Воздушно-космическими силами России на параде Победы 9 мая в Москве, рассказали журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня авиация ВКС провела вторую тренировку воздушной части московского парада Победы. Всего в апреле запланировано семь воздушных тренировок в Подмосковье и две тренировки в мае над Москвой", - сообщили в четверг в российском военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что состав воздушного строя, а также последовательность прохождения вертолетов и самолетов над главной площадью страны были утверждены в военном ведомстве задолго до перебазирования участников парада на оперативные аэродромы.

"Спланировано несколько новшеств в воздушном строю. Так, впервые за четыре года в параде задействован модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У авиацентра Военно-транспортной авиации", - отметили в Минобороны.

Воздушный строй по традиции возглавит самый большой в мире вертолет Ми-26 в сопровождении четверки Ми-8АМТШ. Пилотажная группа "Беркуты" впервые пролетит над Москвой в обновленном составе на пяти ударных вертолетах Ми-28Н, выстроив "клин" в воздухе. За "Беркутами" проследуют четверки Ка-52 и Ми-24.

"В строю воздушных "тяжеловесов" друг за другом проследуют три военно-транспортных Ил-76МД, стратегический ракетоносец Ту-160 и четыре Ту-22М3, три Ту-95МС, а также топливозаправщик Ил-78 и "стратег" Ту-95МС, которые сымитируют дозаправку в воздухе", - рассказали в Минобороны.

Впервые за четыре года в параде примут участие экипажи модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра Воздушно-космических сил. "В 2015-м именно эти самолеты выстроили в небе число "70" в честь 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне", - пояснили в российском военном ведомстве.

Зрители и участники парада на Красной площади снова увидят уникальное построение "тактическое крыло", состоящее из десяти новейших самолетов оперативно-тактической авиации: Су-34, Су-35С, Су-30СМ. Этим строем, как всегда, пролетят экипажи Липецкого авиацентра, в том числе из состава авиагруппы "Соколы России".

Традиционное построение на параде - "кубинский бриллиант", состоящий из 9 экипажей пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолетах Су-30СМ и МиГ-29 в соответствующей окраске. Проходя над Красной площадью, самолеты "отсалютуют" в честь победителей зрелищным отстрелом тепловых ловушек.

Завершит парад над Москвой шестерка штурмовиков Су-25 Липецкого авиацентра, которая окрасит небо дымами цветов российского флага.

"Воздушная часть парада 9 мая начнется после прохождения механизированной колонны по Красной площади и продлится около 10 минут. Время выхода в определенные точки для каждого самолета и вертолета будет высчитано до секунды. Полеты выполняются на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час", - рассказали в Минобороны.

Для проведения тренировок воздушной части парада задействовано девять аэродромов в Московской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Ивановской, Саратовской и Калужской областях. К их перечню в этом году добавился еще один в Рязанской области, откуда полетит группа имитации дозаправки топливом в воздухе в составе двух самолетов Дальней авиации - самолета-заправщика Ил-78 и стратегического ракетоносца Ту-95МС.

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