Около 1,2 тыс. нарушений на объектах ЖКХ устранили в Подмосковье с начала года

11.04.19 12:27

© РИА Новости. Виталий Аньков

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Порядка 1,2 тыс. нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства устранили в Подмосковье по предписаниям Госадмтехнадзора, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"С начала года по предписаниям инспекторов нарушения были устранены на 1 208 объектах и территориях организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области", - говорится в сообщении.

В том числе, устранили 348 нарушений в сфере чистоты и порядка при проверке объектов теплосети, 792 нарушения - на объектах электросетевого хозяйства и 68 нарушений при проверке объектов водоснабжения.

"Инспекторы не только выдают предписания, но и держат на контроле их исполнение. Максимальный срок, в течение которого должно быть устранено нарушение, составляет 1 месяц с момента его выявления", - добавили в пресс-службе ведомства.

Там же отметили, что, как правило, нарушители после визита сотрудников Госадмтехнадзора устраняют недочеты быстрее отведенного на это срока.