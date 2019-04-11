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11.04.19 12:27
Около 1,2 тыс. нарушений на объектах ЖКХ устранили в Подмосковье с начала года
"С начала года по предписаниям инспекторов нарушения были устранены на 1 208 объектах и территориях организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области", - говорится в сообщении.
В том числе, устранили 348 нарушений в сфере чистоты и порядка при проверке объектов теплосети, 792 нарушения - на объектах электросетевого хозяйства и 68 нарушений при проверке объектов водоснабжения.
"Инспекторы не только выдают предписания, но и держат на контроле их исполнение. Максимальный срок, в течение которого должно быть устранено нарушение, составляет 1 месяц с момента его выявления", - добавили в пресс-службе ведомства.
Там же отметили, что, как правило, нарушители после визита сотрудников Госадмтехнадзора устраняют недочеты быстрее отведенного на это срока.
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