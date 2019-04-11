Власти Петербурга планируют построить 29 станций метро к 2032 году

11.04.19 12:30

© РИА Новости. Анатолий Медведь

11 апреля. Interfax-Russia.ru - В Петербурге планируется построить и ввести в эксплуатацию к 2032 году 29 станций метрополитена, заявил журналистам врио губернатора города Александр Беглов в четверг.

"Метрополитен является транспортным скелетом нашего города. Мы поставили перед собой задачу: в соответствии с планом развития метрополитена до 2032 года запустить 29 станций. Для того чтобы выдержать этот темп, нам нужно ежегодно тратить на строительство метро порядка 30 млрд рублей, и эти деньги мы найдем в любом случае. Мы уже заложили эти средств на 2020 и 2021 годы", - отметил А.Беглов.

По словам врио губернатора Петербурга, город планирует зарабатывать деньги на строительство метрополитена "на привлечении инвестиций, создании высокотехнологичных рабочих мест, высокотехнологичных производств".

"Мы поставили перед собой амбициозную задачу: довести городской бюджет до 1 трлн рублей, а среднюю заработную плату по экономике довести до 100 тыс. рублей", - сказал А.Беглов, отвечая на вопрос об источниках средств для строительства новых станций подземки.