|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
11.04.19 12:30
Власти Петербурга планируют построить 29 станций метро к 2032 году
"Метрополитен является транспортным скелетом нашего города. Мы поставили перед собой задачу: в соответствии с планом развития метрополитена до 2032 года запустить 29 станций. Для того чтобы выдержать этот темп, нам нужно ежегодно тратить на строительство метро порядка 30 млрд рублей, и эти деньги мы найдем в любом случае. Мы уже заложили эти средств на 2020 и 2021 годы", - отметил А.Беглов.
По словам врио губернатора Петербурга, город планирует зарабатывать деньги на строительство метрополитена "на привлечении инвестиций, создании высокотехнологичных рабочих мест, высокотехнологичных производств".
"Мы поставили перед собой амбициозную задачу: довести городской бюджет до 1 трлн рублей, а среднюю заработную плату по экономике довести до 100 тыс. рублей", - сказал А.Беглов, отвечая на вопрос об источниках средств для строительства новых станций подземки.
|
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket