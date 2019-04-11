Медведев: обнуление НДС для внутренних авиаперевозок решит несколько задач

11.04.19 12:50

© РИА Новости. Александр Астафьев

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что обнуление НДС для внутренних авиаперевозок будет способствовать росту закупок региональными компаниями российских самолетов МС-21 и разгрузит московские аэропорты.

"Такой шаг позволяет решить сразу несколько задач, важнейшая - сделать доступными перелеты между городами. Это действительно ключевая тема, имея в виду масштабы нашей страны", - сказал Д.Медведев в четверг на заседании правительства РФ.

По его словам, это позволит укрепить региональные авиакомпании, сформировать спрос на новых специалистов, "и, конечно, закупать новые самолеты, в том числе наши перспективные самолеты, такие как МС-21".

Параллельно, подчеркнул Д.Медведев, нужно будет разгружать и столичный авиационный узел.

"Конечно, в первое время это создает некоторое сокращение доходов в бюджет. Но мы рассчитываем, что в перспективе эффект будет положительным, прежде всего, за счет роста всех сегментов, которые связаны с этим сектором авиаперевозок", - заявил Д.Медведев.

Он напомнил, что льгота по ставке НДС в настоящее время действует только для маршрутов, которые связаны с Крымом, Севастополем, Калининградской областью, Дальневосточным федеральным округом и рассчитана на период до 2025 года.

"Теперь эта льгота становится бессрочной, и будет распространяться на все внутренние региональные рейсы, кроме тех, где пунктом отправления или назначения служат аэропорты Московского авиационного узла. Для них сохраняется ставка в 10% от 1 января 2021 года", - сообщил Д.Медведев.