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В Кремле не согласны с заявлением Лукашенко о "выкручивании рук" Минску

© РИА Новости. Валерий Мельников
11 апреля. Interfax-Russia.ru - Москва привержена договоренностям о Союзном государстве с Белоруссией, несмотря на существующие разногласия и не планирует никаких санкций в отношении Минска, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко.

"Мы, конечно, не можем согласиться с Александром Григорьевичем - никакие санкции Россия не вводит", - подчеркнул Д.Песков.

По его словам, "существуют темы, по которым на двухсторонней основе нет окончательного понимания". "Это темы коммерческого характера, связанные с экономикой", - уточнил пресс-секретарь президента.

Он отметил, что "продолжается двухсторонняя работа по выходу на совместное понимание".

"Россия по-прежнему - и об этом говорил президент Путин, когда они последний раз встречались (с Лукашенко) в Сочи - привержена Союзному государству, идеалам совершенствования этого государства в соответствии с теми документами, которые десятилетия тому назад были подписаны", - сказал Д.Песков.

"Существует огромный объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Россия Белоруссии, нашим белорусским братьям, но в то же время остается на повестке дня ряд вопросов, которые требуют решения, в том числе вопросы существенные, но мы не можем согласиться, что это все можно как-то ассоциировать с санкциями или с выкручиванием рук", - заключил Д.Песков.

При этом он воздержался от ответа на вопрос, насколько серьезными будут последствия и возможны ли встречные меры со стороны Москвы, если Минск поставит на ремонт участки магистральных трубопроводов, по которым в Европу идет российская нефть.

"Я не могу точно говорить о режиме работы трубопровода. Мы не обладаем такой информацией. Лучше ее адресовать в кабинет министров", - сказал Д.Песков, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

В то же время в Госдуме уверены, что Белоруссия не заинтересована в незапланированных остановках нефтепроводов, поскольку сама понесет от этого убытки.

"Если они (нефтепроводы) будут поставлены (на ремонт) незапланированно, то Белоруссия тоже понесет убытки, и это никому не нужно в Белоруссии. Я думаю, что этот вопрос будет урегулирован", - сказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа "Интерфаксу" в четверг.

Депутат полагает, что это не начало торговой войны между двумя странами, а вопрос отстаивания странами своих интересов.

"Мы не находимся с Белоруссией в состоянии торговой войны. Просто всегда у любого партнера есть свои интересы", - сказал А.Чепа.

"Мы знаем эмоциональность президента Белоруссии, подчас она зашкаливает, но он очень разумный человек, и еще не было случая, чтобы наши руководители не находили возможности о чем-либо договариваться. Но каждая страна независимая, каждая страна отстаивает свои интересы, и никто не исключает и не исключал защиту своих интересов", - сказал он.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в свою очередь призвал российских чиновников аккуратнее вести себя в отношении Минска. Депутат считает, что необходимо изучить жалобы президента Белоруссии на то, что Россия начинает "выкручивать руки".

"Соседей надо уважать. Надо очень аккуратно нашим чиновникам вести себя в отношении братьев. Конечно, некоторые вещи могут раздражать любого человека, любую страну, а тем более страну, которая считается союзником и действительно много делает в отношении этого союзничества", - сказал Л.Калашников "Интерфаксу" в четверг.

Ранее в четверг стало известно, что А.Лукашенко распорядился поставить на ремонт нефтепроводы "в случае необходимости" в ответ на действия России, а также сравнил с санкциями ограничение поставок на российский рынок плодоовощной продукции и продовольствия из Белоруссии.

"У нас с Белоруссией союзное государство, нам нужно внимательно действовать в отношении каждого жеста нашего брата и соседа, так как он же нам не США", - заметил депутат. Но "и нашим белорусским друзьям следует уважать своих соседей", - добавил председатель комитета.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор объявил о запрете с 12 апреля на ввоз яблок и груш из Белоруссии, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в РФ может поставляться продукция из санкционных стран. Возможны также ограничения на ввоз клубники, пекинской капусты и шампиньонов.

Также периодически Россельхознадзор запрещает ввоз продукции с белорусских молоко- и мясоперерабатывающих предприятий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил такое решение российского ведомства с санкциями, после чего поручил вице-премьеру Игорю Ляшенко поставить на ремонт нефтепроводы в случае необходимости, так как в России "обнаглели".

В свою очередь вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко обосновал необходимость ремонта нефтепровода на территории страны вопросами экологии.

"Сейчас в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики, мы видим, что есть моменты, которые мы не можем реализовать и обеспечить техническое обслуживание этого нефтепровода без определенных участков, чтобы либо ограничить, либо перекрыть (транспортировку по ним - ИФ). Наши специалисты, инженеры работают над этим", - сказал И.Петришенко, которого цитирует госагентство "БелТА".

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