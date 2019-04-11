В Кремле не комментируют отмену решения суда о списании газовых долгов в Чечне

11.04.19 14:33

© РИА Новости. Денис Абрамов

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев решения Верховного суда Чечни об отмене решение о списании долгов за газ населению республики.

"Никак не комментируем", - сказал Д.Песков в четверг, отвечая на вопрос журналистов - как в Кремле прокомментируют решение Верховного суда Чечни об отмене решения по прощению долгов за газ населению.

В четверг Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ.

В январе 2019 года Заводской районный суд Грозного по требованию прокуратуры Чечни постановил списать долги населения за газ в размере более 9 миллиардов рублей как безнадежные к взысканию. Однако "Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляцию на это решение.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заявлял, что решение грозненского суда по счетам за газ не означает списания 9 млрд рублей, однако призвано решить старую проблему.

Он отметил, что руководство компании "Газпром межрегионгаз Грозный" проводит большую работу для установки точной суммы задолженности населения Чечни за газ, но период, о котором идет речь, охватывает временной промежуток в девять лет.

"Если у кого-то в регионах есть проблемы с неуплатой долгов, их целесообразно решать, не упоминая при случае и без случая Чечню. У себя мы наводим порядок. И в том, что рано или поздно он будет наведён, не стоит сомневаться", - сказал Р.Кадыров.