Губернатор: Тамбовщина должна заявить о себе как "земля Рахманинова"

11.04.19 14:31

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11 апреля. Interfax-Russia.ru - Тамбовская область должна активнее проводить работу по брендированию региона как "земли композитора Сергея Рахманинова", заявил глава обладминистрации Александр Никитин.

Выступая с ежегодным отчетом перед депутатами облдумы в четверг, он отметил, что у региона есть шанс и все возможности стать центром празднования 150-летнего юбилея великого композитора и одной из главных площадок мероприятий возможного Года музыки в России.

При этом в Тамбове уже около 40 лет проходит Международный музыкальный фестиваль имени Рахманинова - один из старейших и уважаемых фестивалей России. Год назад сдан в эксплуатацию музыкально-выставочный центр в усадьбе-музее композитора в селе Ивановка. В этом году здесь планируется строительство гостиницы и летней эстрады.

Тамбовский губернатор предложил организовать в регионе еще один Международный Рахманиновский фестиваль искусств для детей и подростков. Фестиваль, по его словам, должен объединять самые разные направления музыкального искусства под кураторством ведущих российских музыкальных вузов.

При этом, говоря о развитии туризма, А.Никитин поставил задачу в этом году обеспечить прирост турпотока в регион не менее чем на 6%.