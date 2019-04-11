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11.04.19 14:31
Губернатор: Тамбовщина должна заявить о себе как "земля Рахманинова"
Выступая с ежегодным отчетом перед депутатами облдумы в четверг, он отметил, что у региона есть шанс и все возможности стать центром празднования 150-летнего юбилея великого композитора и одной из главных площадок мероприятий возможного Года музыки в России.
При этом в Тамбове уже около 40 лет проходит Международный музыкальный фестиваль имени Рахманинова - один из старейших и уважаемых фестивалей России. Год назад сдан в эксплуатацию музыкально-выставочный центр в усадьбе-музее композитора в селе Ивановка. В этом году здесь планируется строительство гостиницы и летней эстрады.
Тамбовский губернатор предложил организовать в регионе еще один Международный Рахманиновский фестиваль искусств для детей и подростков. Фестиваль, по его словам, должен объединять самые разные направления музыкального искусства под кураторством ведущих российских музыкальных вузов.
При этом, говоря о развитии туризма, А.Никитин поставил задачу в этом году обеспечить прирост турпотока в регион не менее чем на 6%.
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