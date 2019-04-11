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11.04.19 15:14
Экс-главбух "Седьмой студии" считает виновными всех фигурантов дела о хищении
"Мои руководители неоднократно пытались довести до следствия и до общественности, которая была заинтересована, что именно я похитила эти средства, но ни один главный бухгалтер не совершает обналичивание или хищение без руководства, без того чтобы ему дали указание на это",- сказала Н.Масляева в ходе заседания Мещанского суда Москвы.
"Прошу не заблуждаться по этому поводу. Я виновна лишь в том, что оказывала содействие, в то время как сама идея данного преступления принадлежит Серебренникову, Итину, Малобродскому и другим",- подчеркнула она.
Н.Масляева также попросила суд не назначать ей "суровое наказание".
Со своей стороны гособвинитель сообщила, что Н.Масляева полностью выполнила условия досудебного соглашения, дала необходимые следствию показанию.
В четверг также стало известно, что Мещанский суд Москвы решил вернуть прокурору уголовное дело Нины Масляевой, передал корреспондент "Интерфакса".
"Суд постановил: возвратить уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом", - говорится в решении судьи Татьяны Изотовой.
Своё решение судья мотивировала тем, что при составлении обвинительного заключения в нем были допущены нарушения, в частности, "не конкретизирована роль Масляевой" в совершенных преступлениях.
При этом суд не нашёл оснований для изменения Н.Масляевой меры пресечения, оставив ее под домашним арестом до 19 июля.
Н.Масляевой, как и другим фигурантам так называемого дела "Седьмой студии", вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной режиссером Кириллом Серебренниковым АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
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