Более 10 кораблей Черноморского флота России вышли в море на учения

11.04.19 14:11

© РИА Новости. Василий Батанов

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 10 кораблей Черноморского флота (ЧФ) России вышли в море для проведения учений, плановые мероприятия проходят на фоне учений ВМС НАТО, сообщили в четверг в пресс-службе флота.

"Более 10 кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышли из Севастополя и Новороссийска для проведения учения однородных и разнородных корабельных группировок в морских полигонах флота в Чёрном море", - говорится в сообщении.

"Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО "Морской щит - 2019", которые послужили хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки", - сообщили в пресс-службе.

По данным российских военных, в учениях задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолёты морской авиации и ПВО Черноморского флота.

По данным флота, экипажи кораблей отработали задачи по обнаружению воздушных целей, а также передачу целеуказаний для эффективного применения вооружения по условному воздушному противнику. В роли условного противника выступили экипажи самолётов Су-24 и Су-30СМ морской авиации и авиации ПВО Черноморского флота.

Кроме того, по данным ЧФ, в рамках контрольной проверки за зимний период обучения морская пехота высадилась с больших десантных кораблей на общевойсковом полигоне в Крыму.

8 апреля в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что корабли и авиация Черноморского флота России отслеживают в Черном море учения НАТО "Морской щит - 2019" (Sea shield-2019).

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - отмечалось в сообщении.

"В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", самолетами морской авиации", - сообщили в Национальном центре.

На прошлой неделе стало известно, что НАТО приняла новый план, который предполагает усиление присутствие в регионе Черного моря. Первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил в прошлый четверг "Интерфаксу", что Россия не оставит новый план НАТО без ответа. "Любые такие действия найдут ответ со стороны России. Мы ответим зеркально", - сказал А.Красов.

По его словам, планы НАТО нарастить присутствие в регионе Черного моря усилят напряженность. "Они явно стремятся дестабилизировать обстановку вблизи российских границ", - сказал А.Красов.