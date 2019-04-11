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Звезда Сергея Крикалева появилась на Аллее космонавтов в Ярославле

© РИА Новости. Григорий Сысоев
11 апреля. Interfax-Russia.ru - Именная звезда Сергея Крикалева появилась на аллее покорителей космоса рядом с культурно-просветительским центром имени Валентины Терешковой в Ярославле, передал корреспондент "Интерфакса".

Бронзовая звезда с отпечатком ладони известного летчика-космонавта размещена на аллее космонавтов в преддверие Дня космонавтики. В церемонии открытия звезды принял участие член отряда космонавтов Дмитрий Петелин. Сам виновник торжества в Ярославль приехать не смог.

С.Крикалев является мировым рекордсменом по времени пребывания на орбите. В общей сложности он провел в космосе 803 дня.

С.Крикалев является одним из четырех космонавтов, удостоенных званий Героя Советского Союза и Героя России. За шесть космических полетов он совершил восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью более 40 часов. Работал на орбите и на российских кораблях "Союз" и на американских шаттлах. Космонавт выполнил большой объем работ на орбитальном комплексе "Мир", участвовал в строительстве Международной космической станции и был бортинженером ее первого экипажа.

Аллея космонавтов была заложена в Ярославле в 2013 году. На аллее установлены 14 именных звезд с отпечатками ладоней космонавтов. Среди них и звезда Алексея Овчинина, который в настоящее время находится на Международной космической станции.

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