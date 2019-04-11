Житель Чечни, воевавший за боевиков в Сирии, получил 17 лет колонии

11.04.19 14:24

© РИА Новости. Виталий Белоусов

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор уроженцу Чеченской республики Шамилю Солтамурадову, признав его виновным в терроризме, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе суда.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в октябре 2014 г. Ш.Солтамурадов отправился в Сирию для вступления в ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). Руководством этой организации он был отправлен в тренировочный лагерь для получения необходимых навыков. В частности, обвиняемый участвовал в боевых действиях против сирийских вооружённых сил.

Ш.Солтамурадов признан виновным по ст. 205.3 (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.