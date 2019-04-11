Возросли в количестве: ученые зафиксировали рост популяций тигра и леопарда в Приморье
  
Приговор за взятку: экс-глава Владивостока получил 15 лет "строгача"
   
Браслет вместо камеры: основателя Baring Vostok Калви отправили под домашний арест
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
11.04.19 14:29

Правительство РФ одобрило законопроекты о третьем этапе амнистии капитала

© РИА Новости. Александр Астафьев
11 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроекты о третьем этапе амнистии капитала, который пройдет с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года, сообщили журналистам в пресс-службе кабинета министров.

О необходимости продления как минимум на год проведения добровольного декларирования физлицами имущества, активов и счетов за рубежом, второй этап которого завершился 1 марта 2019 года, ранее заявлял президент РФ Владимир Путин.

Участвовать в новом этапе смогут физлица в случае репатриации ими денежных средств, государственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах (САР) на территориях Калининградской области и Приморского края. В этом случае до 1 марта 2020 года они смогут декларировать свои активы и счета (вклады) в банках с сохранением всех гарантий, которые установлены законом о добровольном декларировании.

Речь идет о трех законопроектах: "О внесении изменений в закон "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", "О внесении изменения в статью 761 Уголовного кодекса РФ" и "О внесении изменения статью 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях".

В декларациях, подаваемых с 1 мая, физлица должны будут отражать также сведения о регистрации в порядке редомициляции в качестве международных компаний всех иностранных организаций (контролируемых иностранных компаний), в отношении которых они являлись контролирующим лицом на дату получения ими статуса международных компаний, а также о зачислении денежных средств со счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами РФ, сведения о которых содержатся в декларации, на счета (вклады) декларанта в кредитных организациях, имеющих лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций. При этом при подаче сведений о регистрации компании в САР декларант должен будет представить заверение в произвольной письменной форме об отсутствии у него на дату представления декларации контролируемых иностранных компаний, контролирующим лицом которых он признается.

В законопроекте уточняется, что декларация может быть представлена физлицом только однократно в ходе каждого этапа декларирования. Также нельзя предоставить уточненную декларацию. Участвовать в третьем этапе смогут и те физлица, которые декларировали имущество и средства в рамках первого и второго этапа. При этом представление ими декларации в ходе третьего этапа вне зависимости от ее содержания не является представлением уточненной декларации.

Гарантии об освобождении от уголовной, административной ответственности или ответственности за налоговые правонарушения предоставляются на деяния, совершенные до 1 января 2019 года.

Относительно репатриации имущества в законопроекте устанавливается, что гарантии в отношении имущества, сведения о котором содержатся в декларации в ходе третьего этапа, предоставляются при отсутствии на дату представления декларации контролируемых иностранных компаний, контролирующим лицом которых признается декларант, и при условии перевода всех денежных средств со счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами РФ, на счета в кредитные организации, имеющие лицензию ЦБ РФ на дату представления декларации. Речь идет как о счетах самого физлица, так и о счетах, в отношении владельца которых декларант является бенефициаром.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.04.19 18:00
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ впервые запустили после реставрации
.
  11.04.19 17:21
Строения вблизи Клязьминского водохранилища снесут из-за угрозы водоснабжению Москвы
.
  11.04.19 15:53
Строительство новой канатной дороги в Москве не затронет парковую зону
.
  11.04.19 15:18
Реставрация главных объектов на ВДНХ завершится в этом году
.
  11.04.19 15:17
Футболистов Кокорина и Мамаева эвакуировали из суда после звонка о бомбе
.
  11.04.19 14:49
Бесплатные экскурсии по Останкинской телебашне проведут в День космонавтики
.
  11.04.19 12:18
Участники воздушной части московского парада Победы провели вторую тренировку
.
  11.04.19 11:15
Власти Москвы ищут подрядчика для изготовления мемориальной доски Кобзону
.
  11.04.19 10:42
Драгоценные камни на 15 млн рублей изъяты в Москве
.
  11.04.19 08:12
Пожар произошел в бытовках у Храма Христа Спасителя в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket