Правительство РФ одобрило законопроекты о третьем этапе амнистии капитала

11.04.19 14:29

© РИА Новости. Александр Астафьев

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроекты о третьем этапе амнистии капитала, который пройдет с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года, сообщили журналистам в пресс-службе кабинета министров.

О необходимости продления как минимум на год проведения добровольного декларирования физлицами имущества, активов и счетов за рубежом, второй этап которого завершился 1 марта 2019 года, ранее заявлял президент РФ Владимир Путин.

Участвовать в новом этапе смогут физлица в случае репатриации ими денежных средств, государственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах (САР) на территориях Калининградской области и Приморского края. В этом случае до 1 марта 2020 года они смогут декларировать свои активы и счета (вклады) в банках с сохранением всех гарантий, которые установлены законом о добровольном декларировании.

Речь идет о трех законопроектах: "О внесении изменений в закон "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", "О внесении изменения в статью 761 Уголовного кодекса РФ" и "О внесении изменения статью 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях".

В декларациях, подаваемых с 1 мая, физлица должны будут отражать также сведения о регистрации в порядке редомициляции в качестве международных компаний всех иностранных организаций (контролируемых иностранных компаний), в отношении которых они являлись контролирующим лицом на дату получения ими статуса международных компаний, а также о зачислении денежных средств со счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами РФ, сведения о которых содержатся в декларации, на счета (вклады) декларанта в кредитных организациях, имеющих лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций. При этом при подаче сведений о регистрации компании в САР декларант должен будет представить заверение в произвольной письменной форме об отсутствии у него на дату представления декларации контролируемых иностранных компаний, контролирующим лицом которых он признается.

В законопроекте уточняется, что декларация может быть представлена физлицом только однократно в ходе каждого этапа декларирования. Также нельзя предоставить уточненную декларацию. Участвовать в третьем этапе смогут и те физлица, которые декларировали имущество и средства в рамках первого и второго этапа. При этом представление ими декларации в ходе третьего этапа вне зависимости от ее содержания не является представлением уточненной декларации.

Гарантии об освобождении от уголовной, административной ответственности или ответственности за налоговые правонарушения предоставляются на деяния, совершенные до 1 января 2019 года.

Относительно репатриации имущества в законопроекте устанавливается, что гарантии в отношении имущества, сведения о котором содержатся в декларации в ходе третьего этапа, предоставляются при отсутствии на дату представления декларации контролируемых иностранных компаний, контролирующим лицом которых признается декларант, и при условии перевода всех денежных средств со счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами РФ, на счета в кредитные организации, имеющие лицензию ЦБ РФ на дату представления декларации. Речь идет как о счетах самого физлица, так и о счетах, в отношении владельца которых декларант является бенефициаром.