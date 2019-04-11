Москалькова назвала взвешенным ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви

11.04.19 14:40

© РИА Новости. Александр Натрускин

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает решение следствия по ходатайству об изменении меры пресечения основателю Baring Vostok Майклу Калви взвешенным.

"Мне кажется это решение взвешенное, правильное, и нужно продолжать тот импульс, который был дан главой государства по необходимости дать задышать честному бизнесу. А расследования по преступлениям в бизнес-сфере должны проводиться цивилизованно, с учётом наших возможностей в мире цифровых технологий", - сказала Т.Москалькова журналистам.

Она отметила, что является сторонником гуманизации уголовного процесса и считает, что "заключение по стражу должно применяться в крайнем случае, когда невозможно применять другие меры пресечения".

"Нужно делать акцент не на признательные показания, а на сбор доказательств другим путём, в том числе экспертные заключения, заключения финансовых специалистов, свидетельские показания", - добавила Т.Москалькова.

Ранее пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила о поступлении ходатайства следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест в отношении М.Калви и бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.

"Дело Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. Басманный суд Москвы в середине февраля арестовал на два месяца М.Калви и еще пятерых человек, в том числе трех партнеров инвестфонда Baring Vostok, по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.