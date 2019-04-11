СКР возбудил дело о заправке некачественным топливом самолета Red wings

11.04.19 14:43

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту заправки пассажирского самолета А-320 авиакомпании Red wings, выполнявшего рейса "Иркутск-Москва", некачественным авиационным топливом.

"В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту заправки самолета некачественным топливом по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщила в четверг пресс-служба управления.

По версии следствия, 8 августа 2018 года у борта сработала сигнализация о засорении топливного фильтра двигателя №1 без отклонения в работе систем самолета. По прилету в аэропорт Домодедово при визуальном осмотре топливного фильтра на его внешней поверхности были обнаружены скопления постороннего вещества.

"Результаты проведенных исследований свидетельствуют о неудовлетворительном уровне топливообеспечения воздушного судна при разовых заправках, что привело к забивке топливного фильтра самолета", - говорится в сообщении.

Агентству "Интерфакс-Сибирь" в управлении сообщили, что информация о том, где именно - в Иркутске или в Москве - самолет заправили некачественным топливом, не разглашается в интересах следствия.

Представитель СКР также не смог уточнить, где сработала сигнализация засорения топливного фильтра - в аэропорту Иркутска или в полете.