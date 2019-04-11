Приговор за взятку: экс-глава Владивостока получил 15 лет "строгача"
  
Возросли в количестве: ученые зафиксировали рост популяций тигра и леопарда в Приморье
   
Доступная Арктика: новую авиакомпанию создадут в РФ для полетов в Арктику
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
11.04.19 14:49

Бесплатные экскурсии по Останкинской телебашне проведут в День космонавтики

© РИА Новости. Илья Питалев
11 апреля. Interfax-Russia.ru - В День космонавтики, 12 апреля, по Останкинской телебашне проведут более десятка бесплатных экскурсий, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

"Посетители также смогут увидеть интерактивный мультимедийный комплекс, подняться на смотровую площадку, которая находится на высоте 337 метров. Праздничное настроение гостям будут создавать музыка и воздушные шары, которыми украсят смотровую площадку башни", - приводят в сообщении слова представителя Российской телевизионной и радиовещательной сети "Московский региональный центр" (Останкинская телебашня).

Кроме того, в День космонавтики на экране здания Останкинской телебашни изобразят взлетающую ракету, фигуру космонавта и ставшую знаменитой на весь мир фразу Юрия Гагарина: "Поехали!", добавили в мэрии.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. В этот день впервые в истории в космическом пространстве побывал советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" и совершил орбитальный полет вокруг Земли.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.04.19 18:00
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ впервые запустили после реставрации
.
  11.04.19 17:21
Строения вблизи Клязьминского водохранилища снесут из-за угрозы водоснабжению Москвы
.
  11.04.19 15:53
Строительство новой канатной дороги в Москве не затронет парковую зону
.
  11.04.19 15:18
Реставрация главных объектов на ВДНХ завершится в этом году
.
  11.04.19 15:17
Футболистов Кокорина и Мамаева эвакуировали из суда после звонка о бомбе
.
  11.04.19 12:18
Участники воздушной части московского парада Победы провели вторую тренировку
.
  11.04.19 11:15
Власти Москвы ищут подрядчика для изготовления мемориальной доски Кобзону
.
  11.04.19 10:42
Драгоценные камни на 15 млн рублей изъяты в Москве
.
  11.04.19 08:12
Пожар произошел в бытовках у Храма Христа Спасителя в Москве
.
  10.04.19 16:02
Гидрометцентр дал московским автомобилистам отмашку менять резину


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket