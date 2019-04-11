Бесплатные экскурсии по Останкинской телебашне проведут в День космонавтики

11.04.19 14:49

© РИА Новости. Илья Питалев

11 апреля. Interfax-Russia.ru - В День космонавтики, 12 апреля, по Останкинской телебашне проведут более десятка бесплатных экскурсий, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

"Посетители также смогут увидеть интерактивный мультимедийный комплекс, подняться на смотровую площадку, которая находится на высоте 337 метров. Праздничное настроение гостям будут создавать музыка и воздушные шары, которыми украсят смотровую площадку башни", - приводят в сообщении слова представителя Российской телевизионной и радиовещательной сети "Московский региональный центр" (Останкинская телебашня).

Кроме того, в День космонавтики на экране здания Останкинской телебашни изобразят взлетающую ракету, фигуру космонавта и ставшую знаменитой на весь мир фразу Юрия Гагарина: "Поехали!", добавили в мэрии.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. В этот день впервые в истории в космическом пространстве побывал советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" и совершил орбитальный полет вокруг Земли.