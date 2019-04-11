Около 20 тыс. жителей Смоленска остались без тепла и горячей воды из-за аварии

11.04.19 14:50

© РИА Новости. Виталий Аньков

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Рабочие устраняют аварию на тепломагистрали в Смоленске, оставившую без горячей воды и тепла около 20 тыс. жителей, сообщает пресс-служба мэрии.

"Специалисты ПАО "Квадра" срочно вывели в ремонт участок теплосети по ул. 25 Сентября. На время работ ограничена подача тепла и горячей воды жителям почти ста многоквартирных домов (около 20 тыс. человек)", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба смоленского филиала ПАО "Квадра" сообщает, что участок теплосети, где произошло повреждение, был включен в план ремонта на лето.

"После окончания отопительного сезона приступим к запланированной замене этого участка", - говорится в сообщении.