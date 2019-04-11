Доля пенсионеров в Петербурге превышает 20%

11.04.19 14:51

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

11 апреля. Interfax-Russia.ru - В Санкт-Петербурге проживает почти 1,2 млн человек старше 60 лет, сообщила вице-губернатор Анна Митянина, открывая накануне работу XIV Международного форума "Старшее поколение".

"Сегодняшнее мероприятие - прекрасное доказательство того, что мы в состоянии объединить силы государственных и общественных организаций для того, чтобы ни один человек не оставался без внимания власти. По официальным данным, в городе на Неве проживает более 1 млн 167 тыс. 453 человека старше 60 лет, из них граждан старше 80 лет - 218 тыс. 512 человек. Это очень большие цифры, но я хочу сказать, для нас дорог и важен каждый из них", - цитирует А.Митянину ее пресс-служба.

Выступая с приветственным словом, вице-губернатор подчеркнула, что перед городом сегодня поставлена задача по созданию условий долговременного сопровождения пожилых людей и активного долголетия каждого петербуржца.

Форум "Старшее поколение" продлится в Санкт-Петербурге до 13 апреля. Стенд Санкт-Петербурга презентует на форуме системы социальных участковых в контексте вновь создаваемого Петербургского государственного казенного учреждения "Центр организации социального обслуживания", открытие которого планируется в июле 2019 года.

По данным городских властей, в Санкт-Петербурге проживает 5 млн 384 тысячи человек.