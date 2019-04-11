Майкла Калви перевели под домашний арест и освободили в зале суда

11.04.19 16:23

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест старшему партнеру и основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве, и освободил его в зале суда, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Калви изменить на домашний арест", - говорится в решении судьи Юлии Сафиной.

Срок домашнего ареста М.Калви установлен до 13 апреля - таким образом, в ближайшее время следствие должно будет обратиться в суд с ходатайством о продлении предпринимателю меры пресечения.

Находиться под домашним арестом М.Калви будет в мансарде на улице Большая Дмитровка в Москве, которую ему нельзя покидать без разрешения следователя.

Предпринимателю также без письменного разрешения следователя запрещено общаться с кем-либо, кроме родственников, круг которых определен законом, адвокатов и контролирующих соблюдение им меры пресечения сотрудников.

Кроме того, суд запретил М.Калви получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, использовать интернет и средства связи за исключением случаев, когда ему будет необходимо вызвать скорую помощь, аварийную службу, позвонить следователю, адвокату или сотруднику контроля за его домашним арестом.

Контролировать режим содержания основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашним арестом инспекторы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) будут при помощи электронного браслета, сообщила официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.

"К нему (М.Калви - ИФ) будет применено контрольное устройство - электронный браслет. С его помощью сотрудники уголовно-исполнительной инспекции будут контролировать соблюдение подследственным наложенных судом запретов", - сказала К.Паньшина в четверг "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

Бизнесмена освободили из-под стражи в зале суда, передает корреспондент "Интерфакса".

Накануне стало известно, что следствие обратилось в суд с ходатайствами об изменении М.Калви и А.Кордичеву мер пресечения на домашний арест.

Ранее в четверг прокурор в суде поддержал ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест старшему партнеру и основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Ходатайство следователя поддерживаю и прошу удовлетворить", - заявила прокурор на заседании Басманного суда Москвы в четверг.

Представитель акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова, признанного потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве в отношении старшего партнера и основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, также не возражал против перевода американского бизнесмена под домашний арест.

"Оставляем этот вопрос на усмотрение суда", - заявил представитель потерпевшего, адвокат Владислав Тепляшин в Басманном суде Москвы в четверг.

Сам Майкл Калви заявил в суде о готовности соблюдать все условия домашнего ареста в том случае, если ему будет определена такая мера пресечения, и что бегство для него будет равносильно признанию вины, передал корреспондент "Интерфакса".

"Я готов заверить суд, что буду соблюдать все условия домашнего ареста. Я не прошу суд поверить в невиновность меня и моих коллег, но прошу суд поверить в мою готовность ее доказывать", - заявил М.Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об изменении ему меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

"Для меня вопрос моей невиновности - это вопрос моей чести, моей репутации, которую я создавал всю свою жизнь. Для меня бегство из России в связи с уголовным делом равносильно признанию вины, равносильно самоуничтожению. (. . .) Вся моя жизнь - в России, и все, что я сделал на протяжении последних почти 30 лет, есть тому доказательство", - добавил американский бизнесмен.

Он снова отметил, что, по его мнению, уголовное дело, по которому он арестован, связано с бизнес-конфликтом и "отчаянной попыткой партнеров-оппонентов" Baring Vostok, "выбравших странный образ защиты своих интересов", уйти от ответственности за вывод активов Юниастриум банка и избежать допэмиссии акций банка "Восточный".

М.Калви вменяется хищение более 2,5 млрд рублей банка "Восточный" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме американского бизнесмена, по делу о хищении проходят еще пять фигурантов.