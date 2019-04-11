Реставрация главных объектов на ВДНХ завершится в этом году

11.04.19 15:18

© РИА Новости. Евгений Одиноков

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти планируют завершить внешние реставрационные работы объектов так называемой центральной линии ВДНХ, сообщил журналистам глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Сейчас завершены работы по реставрации фонтанов. В целом, 2019 год должен стать годом завершения внешних реставрационных работ объектов так называемой центральной линии", - сказал А.Емельянов.

Он выразил надежду, что все работы будут выполнены в срок, поскольку в этом году выставке исполняется 80 лет.

Как сообщалось, масштабная реставрация на ВДНХ продолжается уже несколько лет, сейчас в работе находятся несколько десятков объектов. Основные работы планируется закончить в этом году.

После реставрации на ВДНХ уже открылись многие знаковые объекты. В частности, завершена реставрация арки главного входа, восстановлена историческая часть павильона "Казахстан" (ранее павильон №11 "Металлургия"), открыты обновленный павильон №34 "Космос" и фонтан "Золотой колос". Кроме того, завершена реставрация четырех скульптурных композиций "Рабочий и Колхозница" и золотой звезды на шпиле павильона №1 "Центральный".

В апреле завершалась реставрация фонтана "Дружба народов". В ходе работ были обновлены гидротехнические системы фонтана и укреплены каркасы его конструкций. Параллельно проводились работы над декоративными элементами фонтана, были отреставрированы 16 женских скульптур весом 2,5 тонны каждая.

Также сообщалось, что к 80-летию выставки в этом году на ВДНХ откроются парк аттракционов, канатная дорога и пять исторических павильонов. Кроме того, там появятся "Экологическая тропа", которая проходит на высоте 6-7 м в старой части дубовой рощи, и так называемая "Лента мебиуса".