Свыше 30 объектов в Волгограде "заминировали" анонимы

11.04.19 15:22

© РИА Новости. Александр Кондратюк

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Сообщения о минировании уже более 30 объектов, включая школы и административные здания, поступили на текущий момент в Волгограде, сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"В настоящее время поступило уже более 30 сообщений о минировании школ, лицеев и административных зданий. Людей из зданий эвакуировали. На месте работают спецслужбы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в том числе поступило сообщение о минировании здания администрации Волгоградской области.

"В настоящее время здание обследуют с применением собак. Сотрудники эвакуированы. Улицы рядом с администрацией перекрыты", - добавил он.

В пресс-службе администрации Волгограда агентству подтвердили информацию об эвакуации людей из зданий школ.

"Сегодня поступили анонимные угрозы о минировании ряда общеобразовательных учреждений Волгограда и административных зданий. Информация поступила на электронную почту. Руководители школ в соответствии с инструкцией передали информацию в экстренные службы. Практически все школы находятся на каникулах, тем не менее, во всех учреждениях, в чей адрес поступили угрозы, проведена эвакуация людей", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, о том, что сообщения о минировании поступили в более, чем 20 учреждений, в том числе школы и районные администрации.