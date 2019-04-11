В Госдуме предлагают ввести обязательные паспорта прививок для детей

11.04.19 15:46

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Во избежание возвращения в общество опасных инфекционных заболеваний необходимо вести в обязательном порядке паспорта о прививках для детей, заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

"Давайте обсуждать введение обязательных, акцентирую внимание, обязательных паспортов прививок для детей. Чтобы фиксировать в них не только информацию о сделанных прививках, но и о причинах отказа от них, о противопоказаниях", - сказал Л.Огуль в четверг в Госдуме па "круглом столе" по теме отказа от вакцинации.

Л.Огуль также считает, что "возможно, надо пересмотреть и перечень санитарных требований к мигрантам".

Депутат также предлагает выработать принципиально новую схему разъяснительной работы с населением и задействовать для этого ресурсы школ и детских садов.

Зампред комитета привел сведения о том, что "сегодня, по разным оценкам, от 5 до 10% родителей ежегодно не делают прививки своим детям".

По словам Л.Огуля, специалисты называют несколько причин отказов, в том числе это "слабая информированность, отказы по религиозным мотивам или по идеологическим соображениям и так далее".

Кроме того, "сегодня мы отмечаем ситуацию, когда сами врачи не верят в пользу вакцинации и пропагандируют отказ от прививок", сказал депутат.

Парламентарий считает, что "наша система иммунизации стала жертвой собственного успеха". "Наши достижения в борьбе с инфекционными болезнями усыпили бдительность в гражданах. Выросли поколения россиян, которые не знают, что такое эпидемия кори или дифтерии, не знают, что такое столбняк или коклюш", - сказал Л.Огуль