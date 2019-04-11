Курганская область создаст институт общественных инспекторов для проверки безопасности добычи урана

11.04.19 15:58

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Курганской области предложили создать институт общественных инспекторов для проверки безопасности добычи урана на АО "Далур" (входит в АО "Атомредметзолото", АРМЗ).

Как сообщил врио директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Андрей Саркисов на пресс-конференции в четверг, правительство региона предлагает организовать открытые площадки для обсуждения вопросов экологии, в частности, по вопросу безопасности освоения месторождений урана в Звериноголовском районе и в области в целом.

"Одно из наших предложений - организация института общественных инспекторов, который уже формируется на базе департамента. Мы любому желающему, неравнодушному к этой теме, предлагаем принять в этом участие. Это именно цивилизованный путь, чтобы не возникало каких-то непроверенных фактов", - сказал А.Саркисов.

По его словам, институт общественных инспекторов формируется на базе департамента. Любой желающий старше 18 лет может войти в ряды общественных инспекторов, сдав экзамен и получив соответствующее удостоверение. Такой инспектор может принимать участие в рейдах департамента, участвовать и инициировать какие-либо мероприятия.

В свою очередь, представители АРМЗ признались, что в Курганской области они впервые столкнулись с сопротивлением населения: ни в Забайкальском крае, ни в республике Бурятия, где АРМЗ ведет добычу урана, не доводилось сталкиваться с сопротивлением населения организации добычи ископаемого.

"С такими проблемами мы не сталкивались. Действительно, мы ведем такую же работу - весь Росатом. Заходя на площадку, мы монотонно рассказываем, кто мы такие, что мы будем делать. Приглашали, показывали. Люди восприняли это очень спокойно, конечно с осторожностью, но когда люди видят, что идут годы, ничего не происходит (. . .), им становится спокойно", - сказал первый заместитель генерального директора АО "Атомредметзолото" Виктор Святецкий.

"Мы работаем, мы выполняем свои функции и делаем это все в рамках закона, ничего не нарушаем. Мы лицензировались в рамках закона, выполняем проектные работы в рамках закона, проходим все экспертизы. Что касается работы института общественных инспекторов - мы готовы, мы открыты, мы даже будем способствовать созданию таких групп, их обучению. Мы готовы к любым диалогам в любых стенах", - сказал он.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе АРМЗ, речь идет о группе активистов под названием "Курган. Антиуран", протестующих против добычи урана в Курганской области. Именно для них и всех желающих власти и компания готовы создать все условия, чтобы они могли убедиться в безопасности метода подземного выщелачивания, которым ведет добычу "Далур".

АО "Далур" расположено в Далматовском районе Курганской области. Компания занимается промышленной эксплуатацией и разработкой месторождений, относящихся к Зауральскому урановорудному району (Далматовское и Хохловское). Добыча урана ведется методом скважинного подземного выщелачивания. Готовой продукцией является концентрат природного урана - желтый кек. В мае 2017 года предприятие начало попутную добычу скандия.

Холдинг "АРМЗ" - одна из крупнейших уранодобывающих компаний. Холдинг является горнорудным дивизионом госкорпорации "Росатом".