Путин поручил Минсельхозу контролировать доведение средств господдержки до АПК

11.04.19 16:05

© РИА Новости. Алексей Дружинин

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в четверг поручил вице-премьеру Алексею Гордееву, курирующему в кабинете министров вопросы АПК, и Минсельхозу усилить контроль за доведением средств господдержки до аграриев.

"Министерство и профильный вице-премьер должны работать с регионами (по доведению средств господдержки до сельхозпроизводителей - ИФ) непосредственно, довольно плотно. Это надо делать обязательно. В конечном итоге - какая разница, кто не довел (деньги - ИФ) до сельхозпроизводителя. Важно, чтобы деньги там были. Надо проконтролировать", - заявил В.Путин.

Выступивший на совещании министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что Минсельхоз направил в регионы 109,4 млрд рублей господдержки.

В связи с этим В.Путин поинтересовался, как эти средства субъекты доводят до сельхозпроизводителей.

"Насколько я знаю, по регионам ситуация не столь оптимистичная: из 109 млрд рублей 13% доведено до конечных сельхозпроизводителей, - сообщил Д.Патрушев. - На совещании у Дмитрия Анатольевича (Медведева - ИФ) мы обсуждали с губернаторами, что ситуацию надо исправлять. Будем контролировать, как деньги доводятся до конечных сельхозпроизводителей".

После этого В.Путин поручил Минсельхозу и А.Гордееву усилить контроль за перечислением средств господдержки аграриям.