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Число заболевших острой кишечной инфекцией в пермской школе выросло до 25

© РИА Новости. Варвара Гертье
11 апреля. Interfax-Russia.ru - Врачи выявили признаки острой кишечной инфекции у 25 учащихся школы N107 в Перми, где в среду ученики массово не явились на занятия из-за недомогания, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора в четверг.

"По состоянию на 11 апреля выявлено 20 детей с признаками острой кишечной инфекции, таким образом, всего зарегистрировано 25 случаев заболеваний с предварительным диагнозом: "острая кишечная инфекция неустановленной этиологии", - сказал сотрудник пресс-службы.

В инфекционном стационаре остаются 4 ребенка, их состояние оценивается как легкой степени тяжести. Собеседник агентства отметил, что за контактными детьми организовано медицинское наблюдение по месту жительства.

Кроме того, в ходе проверки в пищеблоке школы выявлены санитарные нарушения. В связи с этим управление направило в суд протокол о временном запрете деятельности в отношении предпринимателя, который оказывал услуги по организации питания детей.

С четверга образовательный процесс в школе приостановлен, санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

Как сообщалось, в среду 137 учеников школы N107 в Перми не явились на занятия из-за недомогания. Дети жаловались на рвоту и повышение температуры. Первоначально только у пяти школьников выявили признаки острой кишечной инфекции неустановленной этиологии, четверо из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Всего в школе учатся 606 человек.

Причины заболевания детей выясняют представители МЧС, Роспотребнадзора, а также эпидемиологи. Региональное управление СКР проводит доследственную проверку.

Организацией питания в школе занимался индивидуальный предприниматель, мэр Перми поручил расторгнуть с ним договор.

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