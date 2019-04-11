Пик паводковой ситуации в Пермском крае придется на майские праздники

11.04.19 16:18

© РИА Новости. Сергей Беляков

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Развитие паводковой ситуации на территории Пермского края проходит в спокойном режиме, начало ожидается с 15 апреля, а максимальное проявление прогнозируется во время майских праздников, сообщили представитель краевого управления МЧС и руководители Камской и Воткинской ГЭС на пресс-конференции в четверг.

"На сегодняшний день ситуация развивается по благоприятному сценарию (...) Уверен, что на сегодняшний день Пермский край к пропуску половодья 2019 года готов", - сказал замначальника ГУ МЧС по Пермскому краю Александр Шарапов в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Поволжье" в Перми.

Он отметил, что есть два варианта развития паводковой ситуации в регионе.

При благоприятном прогнозе могут быть подтоплены два низководных моста в Кунгурском муниципальном районе и некоторые объекты в поселке Усть-Коса.

В случае неблагоприятного развития ситуации (устойчивая теплая погода и обильные осадки) в зону подтопления могут попасть населенные пункты в городском округе Кудымкар, Косинском, Гайнском, Чусовском, Красновишерском и Пермском районах.

Директор Камской ГЭС Виктор Алексеев сообщил, что по последним данным отметка верхнего бьефа станции составила 101,5 м по Балтийской системы высот (БС). Согласно материалам станции, ожидаемое наполнение Камского водохранилища - 108,5 м. по БС, нижнего бьефа станции - 94,5 м БС. Приток за 9 апреля зафиксирован на отметке 713 кубометров в секунду.

"В настоящий момент Камское водохранилище готово к приему паводковых вод (...) Мы предполагаем, что в понедельник (15 апреля - ИФ) должен начаться паводковый период на реке Кама. Пик половодья ожидается между майскими праздниками, в период с 5 по 9 мая", - добавил В.Алексеев.

По его словам, ожидаемый пиковый приток в Камское водохранилище - 12 тыс. кубометров в секунду, максимальный планируемый сброс в нижний бьеф станции - 6 тыс. кубометров в секунду. Завершение паводка прогнозируется в конце июня.

Как сообщил директор Воткинской ГЭС Алексей Бяков, расход воды через гидротурбины станции - 7 тыс. кубометров в секунду, в ходе паводка этого года ГЭС может обеспечить сброс на уровне 6,3 тыс. кубометров в секунду в связи с работами по замене одного гидроагрегата. Пиковый сброс воды, который может обеспечить станция - 18,6 тысяч кубометров в секунду.

Камская ГЭС - первая ступень Камского каскада ГЭС. Ее установленная мощность составляет 552 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии - 1,7 млрд кВт.ч.

Воткинская ГЭС - вторая ступень Камского каскада ГЭС, расположена в городе Чайковский Пермского края, непосредственно связана с Пермской, Удмуртской, Кировской, Башкирской и Свердловской энергосистемами. Установленная мощность станции - 1000 МВт.